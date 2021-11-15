THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu!

Türk Hava Yolları, COVID-19 tedbirleri kapsamında 4 ülkeye uçuşları durdurdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarının 15 Kasım itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu bildirildi.

Kurumun basın müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahat sağlığı ve güvenliğinin Türk Hava Yolları'nın en öncelikli konu olduğunun altını çizdi.