THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu!

Türk Hava Yolları, COVID-19 tedbirleri kapsamında 4 ülkeye uçuşları durdurdu.
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarının 15 Kasım itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu bildirildi.
Kurumun basın müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahat sağlığı ve güvenliğinin Türk Hava Yolları'nın en öncelikli konu olduğunun altını çizdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.