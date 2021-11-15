15 Kas 2021 - 10:49- Gündem G: 15 Kas 2021 - 10:50

TBMM'de bütçe maratonu sürüyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada da bütçe maratonu sürecek.
TBMM'de bütçe maratonu sürüyor mask
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada da bütçe maratonu sürecek. Bakanlıkların bütçeleri, Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmeye devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada bütçe mesaisi sürecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu hafta 4 bakanlığın bütçesi daha görüşülecek.

16 Kasım Salı günü TBMM'de Milli Savunma, Çarşamba günü ise Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri ele alınacak. Ulaştırma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri de komisyonun gündeminde olacak.

15 Kas 2021 - 10:49 - Gündem

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