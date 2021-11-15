TBMM'de bütçe maratonu sürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada da bütçe maratonu sürecek. Bakanlıkların bütçeleri, Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmeye devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada bütçe mesaisi sürecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu hafta 4 bakanlığın bütçesi daha görüşülecek.
16 Kasım Salı günü TBMM'de Milli Savunma, Çarşamba günü ise Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri ele alınacak. Ulaştırma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçeleri de komisyonun gündeminde olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.