Trump'ın danışmanı gözaltında!

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon mahkemeye itaatsizlik suçlamasıyla gözaltına alındı.
ABD Adalet Bakanlığı'nın 'Kongreyi tahkir' suçundan dava açtığı Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon''ın bugün suçlamalarla ilgili olarak mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.
Bannon, mahkemeye itaatsizlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Bannon'un Pazartesi günü hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Avukatı, Kongre Baskını için oluşturulan komiteye tekrar tekrar gönderdiği mektuplarda, Bannon'ın Trump ile iletişiminin ayrıcalıklı olduğunu öne sürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.