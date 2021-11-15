15 Kas 2021 - 21:46- Gündem G: 15 Kas 2021 - 21:47

Trump'ın danışmanı gözaltında!

ABONE OL Google News Sayfamız

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon mahkemeye itaatsizlik suçlamasıyla gözaltına alındı.
Trump'ın danışmanı gözaltında! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon mahkemeye itaatsizlik suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın 'Kongreyi tahkir' suçundan dava açtığı Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon''ın bugün suçlamalarla ilgili olarak mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.

Bannon, mahkemeye itaatsizlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Bannon'un Pazartesi günü hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Avukatı, Kongre Baskını için oluşturulan komiteye tekrar tekrar gönderdiği mektuplarda, Bannon'ın Trump ile iletişiminin ayrıcalıklı olduğunu öne sürdü.

15 Kas 2021 - 21:46 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Otomobilde tüketici tercihi ikinci elde yoğunlaştı mask
Otomobilde tüketici tercihi ikinci elde yoğunlaştı
TBMM'de bütçe maratonu sürüyor mask
TBMM'de bütçe maratonu sürüyor
THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu! mask
THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu!
ATO’dan Seymenlik Geleneğinin Yaşatılması İçin Proje mask
ATO’dan Seymenlik Geleneğinin Yaşatılması İçin Proje
Otomotivde yeni yol haritası belirlendi mask
Otomotivde yeni yol haritası belirlendi
AFAD'dan Acil Mobil uygulaması mask
AFAD'dan Acil Mobil uygulaması
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status