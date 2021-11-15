Trump'ın danışmanı gözaltında!

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon mahkemeye itaatsizlik suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın 'Kongreyi tahkir' suçundan dava açtığı Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon''ın bugün suçlamalarla ilgili olarak mahkemeye çıkarılması bekleniyordu.

Bannon, mahkemeye itaatsizlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Bannon'un Pazartesi günü hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Avukatı, Kongre Baskını için oluşturulan komiteye tekrar tekrar gönderdiği mektuplarda, Bannon'ın Trump ile iletişiminin ayrıcalıklı olduğunu öne sürdü.