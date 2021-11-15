15 Kas 2021 - 21:48- Gündem G: 15 Kas 2021 - 21:49

LPG'ye 25 kuruş zam!

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LPG otogazın litre fiyatında 15 Kasım'ı 16 Kasım'a bağlayan bu gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruşluk fiyat artışına gidildi.AN
LPG'ye 25 kuruş zam! mask
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LPG otogazın litre fiyatında 15 Kasım'ı 16 Kasım'a bağlayan bu gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruşluk fiyat artışına gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS)'ten yapılan açıklamaya göre, LPG otogazda 25 kuruşluk fiyat artışı yapıldı.

Söz konusu fiyat artışı, pompa satış fiyatlarına yansıyacağı bildirildi.

LGP otogaz fiyatları, Ekim ayında 93 kuruş ve son olarakta 2 Kasım’da 49 kuruş daha zamlanmıştı. Zam öncesi İstanbul'da LPG otogaz fiyatı Avrupa yakasında 6,64 Anadolu yakasında 6,59 TL'den, Ankara LPG otogaz fiyatı ise 6,65 TL'den satılıyor.

15 Kas 2021 - 21:48 - Gündem

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