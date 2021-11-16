16 Kas 2021 - 12:08- Ekonomi G: 16 Kas 2021 - 12:09

Altın ve dövizde rekor üzerine rekor!

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 609 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altın ve dövizde rekor üzerine rekor! mask
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 609 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise rekor artışla 1.000 liraya çıktı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 609,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.000 lira, Cumhuriyet altını da 4.080 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyirle 1.864 dolardan alıcı buluyor.

Öte yandan TL güne Dolar karşısında yüzde 1’lik değer kaybıyla başladı. Dolar/TL kuru 10,1686 ile yeni bir rekor kırdı. Böylece kurda sene başından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 35’i aştı. Euro/TL kuru da benzer bir yükselişle 11,5641’i görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro’nun TL karşısında 2021 başından bu yana yükselişi de yüzde 27’yi aştı. Sterlin/TL ise yüzde 1,5’a yakın artarak 13,6826 ile tüm zamanların zirvesinde.

16 Kas 2021 - 12:08 - Ekonomi

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