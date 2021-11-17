17 Kas 2021 - 11:43- Gündem G: 17 Kas 2021 - 11:44

Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara destek vermeyi sürdürüyor. 65 bin liraya kadar olan hibe desteğinde başvrlar 3 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı mask
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara destek vermeyi sürdürüyor. 65 bin liraya kadar olan hibe desteğinde başvrlar 3 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği başvurularının başladığı açıkladı. Kendi işini kurmak isteyen engellilere 65 bin liraya kadar, eski hükümlülere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek.

Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek.

Projelerini sunmak isteyen engelli bireyler www.iskur.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi doğrultusunda başvurularını 3 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler ise projelerini aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne iletebilecek.

Hatırlanacağı gibi, 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri desteklemeye devam eden İŞKUR, bu kapsamda şu ana kadar 3 bin 198 engelli ve 2 bin 315 eski hükümlü vatandaşa 229 milyon TL’yi aşan hibe desteği sağlamıştı.

17 Kas 2021 - 11:43 - Gündem

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