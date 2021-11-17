Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama yapılmadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup toplantısı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Bahçeli, Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etti. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.