Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama yapılmadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup toplantısı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Bahçeli, Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etti. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.