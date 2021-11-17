SoloTürk'ten Girne pozu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri ekibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne semalarında gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen gösteri, Girne halkı tarafından ilgiyle izlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Girne'de yaptığı gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünün çelik kanatları Girne semalarında… SOLOTÜRK gösteri ekibimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşundan görüntüler." ifadeleri yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.