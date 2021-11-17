17 Kas 2021 - 17:46- Gündem G: 17 Kas 2021 - 17:47

SoloTürk'ten Girne pozu

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri ekibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne semalarında gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen gösteri, Girne halkı tarafından ilgiyle izlendi.
SoloTürk'ten Girne pozu mask
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri ekibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne semalarında gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen gösteri, Girne halkı tarafından ilgiyle izlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Girne'de yaptığı gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünün çelik kanatları Girne semalarında… SOLOTÜRK gösteri ekibimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşundan görüntüler." ifadeleri yer aldı.

17 Kas 2021 - 17:46 - Gündem

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