7 milyonuncu araç banttan indi

Oyak Renault, 7 milyonuncu otomobili ve 7 milyonuncu motoru banttan indirmenin gururunu yaşarken, 6 milyonuncu şasi ve vites kutusu üretimini de gerçekleştirdi.Türkiye'nin en büyük entegre otomobil üreticisi Oyak Renault, 7 milyonuncu aracını ve motorunu banttan indirerek yeni bir başarıya daha imza attı.

Dünyanın dört bir yanına otomobil ihracatı yapan fabrikada üretilen 7 milyonuncu araç, Almanya’daki kullanıcısıyla buluşacak olan Clio E-Tech oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, üretime başladıkları 1971 yılından bugüne dek 7 milyon araç ve motor üretimini gerçekleştirmenin gururunu, mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Renault 12 üretimi ile başlayan ve 50 yılda toplam 7 milyon araç ve motor ile 6 milyon şasi ve vites kutusuna uzanan yolculukta şimdiye kadar fabrikadan 20’den fazla modeli yollara çıkardıklarını anlatan Aoun, "Otomobil üretimine başladığımız yıllarda yaklaşık 20 bin olan üretim kapasitemiz, bugün yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor hacmine ulaşmış durumda" dedi.

Bu arada yeni teknolojiler sayesinde sunulan yüksek sürüş güvenliği kadar iş güvenliği ve sağlığının da önemli olduğunu belirten Dr. Antoine Aoun, “Sıfır Kaza, Sıfır Hata” hedefimiz doğrultusunda iş güvenliğinden ve yüksek kalitemizden ödün vermeden, en son teknolojileri kullanan ve yüksek katma değere sahip ürünler üretiyoruz. Bu gurur ve mutluluğu hep birlikte yaşarken, kurulduğumuz günden bu yana emek veren, özverili çalışmalarıyla bizi geleceğe taşıyan tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve tedarikçilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.