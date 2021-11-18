Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesine ret kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini reddetti. Türkiye 20 Mart'ta İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı almıştı.

Bu kararın iptali istemi ile açılan dava Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedildi. Karara yapılan itiraz Danıştay'ın en üst karar alma organı olan, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na geldi. Bir kez daha sözleşmeden çekilme işlemi, hukuka uygun bulundu.