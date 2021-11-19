Şebnem Schaefer, kadına şiddeti podyumda protesto etti

Asr-ı Nazende Gelinlik 2022 sezonu ürünlerinin tanıtımının yapıldığı Fi Ajans tarafından organize edilen defile, Wyndham Grand İzmir Özdilek’te gerçekleştirildi. Moda gösterisinde ünlü model Şebnem Schaefer ile birlikte 15 manken görev aldı.

Fatih İlgaz ve Onur Ünsal koreografisinde yapılan etkinlikte, 100 parçadan oluşan bir koleksiyon sunuldu. Yaklaşık 2 saat süren ve ‘kadına şiddet’ temasının işlendiği defilenin sonunda yüzü ve vücudu mor, gelinliği yırtık vaziyette podyuma gelen Şebnem Schaefer, konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Ünlü mankenle birlikte podyumda yürüyen firma sahipleri Tülay Ersoy ve Gülay Erol kardeşler, son zamanlarda artan şiddet olaylarının ve haberlerinin artık son bulmasını istedi.

Kadına şiddet konulu defileden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü manken Şebnem Schaefer, "

Gerçekten çok kötü hissetim yürüyüşümden bile belliydi, allak bullak oldum, kendimi aynadan görünce herkes üzüldü, o moda girdim, ağlayabilirdim o haldeydim.

Günümüzde kadın olmak zor.



Şiddet gittikçe artıyor ve sanki insanlar tepki gösterdikçe daha çok artıyor tabi sizi tanımayan insanlar bile size şiddet gösterebiliyor" dedi.