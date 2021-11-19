19 Kas 2021 - 21:58- Gündem G: 19 Kas 2021 - 21:59

Akaryakıta üçü bir arada zam!

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Benzin, motorin ve otogaza 20 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere yeni zam geldi. Pompaya yansıyacak zammı EPGİS duyurdu.
Akaryakıta üçü bir arada zam! mask
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Benzin, motorin ve otogaza 20 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere yeni zam geldi. Pompaya yansıyacak zammı EPGİS duyurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), litre başına LPG otogazda 45 kuruş; benzinde 52; motorinde 50 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Zammın 20 Kasım tarihi itibarıyla geçerli olacağı ve pompaya yansıyacağı bildirildi.

Buna göre,
Ankara'da benzinin litresi 8,72, İstanbul'da 8,67, İzmir'de 8,74 liraya çıkacağı; motorinin litresi 8,77, İstanbul'da 8,71, İzmir'de 8,79 lira olacağı; LPG'nin litresinin ise Ankara'da 7,40, İstanbul'da
7,35 ve İzmir'de 7,23 TL olacağı kaydedildi.

19 Kas 2021 - 21:58 - Gündem

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