Akaryakıta üçü bir arada zam!

Benzin, motorin ve otogaza 20 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere yeni zam geldi. Pompaya yansıyacak zammı EPGİS duyurdu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), litre başına LPG otogazda 45 kuruş; benzinde 52; motorinde 50 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
Zammın 20 Kasım tarihi itibarıyla geçerli olacağı ve pompaya yansıyacağı bildirildi.
Buna göre,
Ankara'da benzinin litresi 8,72, İstanbul'da 8,67, İzmir'de 8,74 liraya çıkacağı; motorinin litresi 8,77, İstanbul'da 8,71, İzmir'de 8,79 lira olacağı; LPG'nin litresinin ise Ankara'da 7,40, İstanbul'da
7,35 ve İzmir'de 7,23 TL olacağı kaydedildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.