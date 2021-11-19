19 Kas 2021 - 22:10- Gündem G: 19 Kas 2021 - 22:11

Tarım'da destek ödemeleri hesaplarda

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 124 milyon 500 bin liranın destek ödemesi hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Tarım'da destek ödemeleri hesaplarda mask
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 124 milyon 500 bin liranın destek ödemesi hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Pakdemirli, 124 milyon 500 bin liranın destek ödemesi hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Pakdemirli, "Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin TL. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 bin TL. Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği kapsamında 10 milyon 123 bin TL. Toplamda 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

19 Kas 2021 - 22:10 - Gündem

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