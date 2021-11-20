20 Kas 2021 - 17:46- Gündem G: 20 Kas 2021 - 17:47

TOBB'dan kadınlara girişimcilik çağrısı

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19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, güçlü bir Türkiye için kadın ve erkeğin omuz omuza iş hayatına dâhil olması gerektiğine vurgu yaparak, genç kızlara iş hayatına atılırken ‘girişimcilik’ fikrini önceliklerine almaları çağrısında bulundu.
TOBB'dan kadınlara girişimcilik çağrısı mask
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19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, güçlü bir Türkiye için kadın ve erkeğin omuz omuza iş hayatına dâhil olması gerektiğine vurgu yaparak, genç kızlara iş hayatına atılırken ‘girişimcilik’ fikrini önceliklerine almaları çağrısında bulundu. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de tüm kişi, kurum ve kuruluşları kadın girişimciliğinin önünü açmaya ve kadın istihdamına katkı sağlamaya davet etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Nurten Öztürk, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü’nü yayımladıkları mesaj ile kutlarken, genç kızlara girişimcilik konusunda cesaretli olmaları, kurum ve kuruluşlara da kadın istihdamının önünü açmaları çağrısında bulundu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında, kadınların çalışma hayatına katılımlarının artmasının ekonominin en temel meselelerinden birisi olduğuna işaret ederek, “Tek kanatlı bir kuşun uçamayacağı gibi sadece erkek gücüne ve hâkimiyetine dayalı bir üretim modeli de mümkün değildir” dedi.

2007 yılında kurdukları TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun 81 ilde oda ve borsaların koordinasyonunda projeler gerçekleştirdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu “Ülkemizde kadın girişimci oranı yüzde 6’ dan yüzde 10’a çıktıysa bunda TOBB KGK’nin çalışmalarının rolü büyüktür. Genç kızlarımıza girişimcilik konusunda ‘cesaretli olun’ diyorum. İş hayatına atılırken girişimcilik fikrini öncelikli olarak düşünsünler” dedi.

TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ise mesajında, ülkelerin kalkınmasının kadın emeğinin ekonomiye yansıması ile mümkün olduğunu vurguladı.

20 Kas 2021 - 17:46 - Gündem

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