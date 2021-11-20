İki doz aşılılar 50 Milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı resmi koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günlük vaka sayısının 23 bin 347, yapılan test sayısının 352

bin 335, iyileşen hasta sayısının 29 bin 163 ve vefat edenlerin sayısının 201 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, "İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun `’ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda ?,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz" dedi.