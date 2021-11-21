Milli Eğitim 'tescil'de hedefini aştı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), fikrî mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında bu yılki 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili hedefini aşarak 1441 tescil aldı.

Mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde fikrî mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında "patent, faydalı model, tasarım ve marka" çalışmalarına ağırlık veren MEB, bu yıl 753 tescil almayı hedefliyordu. Bu kapsamda, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde 183 BİLSEM'de görev yapan öğretmenlere fikrî mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi. BİLSEM'lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı. Bu çalışmalar, meyvelerini verdi ve hedefin üzerinde bir başarı elde edildi.

MEB; mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde 2021'in ilk on ayında 3 bin 806 tescil başvurusunda bulundu. Bu başvurulardan 1441 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini alarak rekor kırdı. Başvuruların büyük bir kısmının değerlendirilme aşaması da devam ediyor.

Bakanlık, her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere bu yıl 183 ürün tescili almayı hedefliyordu. BİLSEM'ler 2021 yılının ilk on ayında 177 patent, 358 faydalı model, 2 bin 50 tasarım ve 15 marka olmak üzere 2 bin 600 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 31 faydalı model, 1158 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1210 ürünün tescili alındı.

MEB, mesleki eğitimde ise 2021'de 250 ürün tescili almayı hedefliyordu. Mesleki eğitimde

bu yıl 1009 ürün için başvuruda bulunuldu; 12 patent, 16 faydalı model, 110 tasarım ve 83 marka olmak üzere 221 ürünün tescili alındı.

MEB, her bir fen lisesinden en az bir ürün tescili olmak üzere 2021'de 320 ürün tescili almayı hedefliyordu. Fen liselerinde ise bu yıl 197 ürün başvurusunda bulunuldu, 10 ürünün tescili alındı.