Kabine yeni haftaya toplantıyla başlıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak Kabine toplantısında Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum masaya yatırılacak.

TRT Haber'in aktardığına göre Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmelerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor. Terörle mücadele başlığı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde. Toplantıda, terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alınacağı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.