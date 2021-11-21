Bakan Özer açıkladı... 66 sınıf hariç yüz yüze eğitim yeniden başlıyor

Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra 22 Kasım Pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlıyor. Bakan Özer, "Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz" dedi.

Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlıyor.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdiklerini anımsatarak, öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı bulduklarını belirterek, eğitim öğretime aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceklerini söyledi.

PAZARTESİ GÜNÜ SADECE 66 SINIF KAPALI

Bu bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını belirten Bakan Özer, 22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacağını, diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edeceğini kaydetti.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA ORANI

Öte yandan öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Bakan Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88'e yükseldiğini açıkladı. 6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 olduğunu anımsatan Özer, "Bugün itibari ile bu oranın yüzde 88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde" diye konuştu.