Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Yazlık lastikler rafa kalkıyor, kışlıklar araçlara takılıyor. 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi lastikçilerde değişim mesaisi hızlandı.
Yeni üretim bir lastiğin raf ömrünün 10 yıl olduğunu kaydeden uzmanlar, "Bu süreyi tamamlayan lastik hiç kullanılmamış da olsa özelliğini kaybediyor" dedi.
Lastiğin yaşı, üzerinde D-O-T harfleriyle başlayan serinin sonundaki 4 basamaklı sayıda gizli olduğunu belirtilirken, bu sayının son iki hanesi lastiğin üretim yılını, ilk iki hanesi ise üretim haftasını gösteriyor. Kış lastiklerinde diş derinliğinin en az 4 milimetre olması gerekiyor.
Sökme-takma ücreti binek araçlar için ortalama 100, ticari araçlar için 150 lira arasında değiştiği kaydedildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.