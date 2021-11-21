Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Yazlık lastikler rafa kalkıyor, kışlıklar araçlara takılıyor. 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi lastikçilerde değişim mesaisi hızlandı.

Yeni üretim bir lastiğin raf ömrünün 10 yıl olduğunu kaydeden uzmanlar, "Bu süreyi tamamlayan lastik hiç kullanılmamış da olsa özelliğini kaybediyor" dedi.

Lastiğin yaşı, üzerinde D-O-T harfleriyle başlayan serinin sonundaki 4 basamaklı sayıda gizli olduğunu belirtilirken, bu sayının son iki hanesi lastiğin üretim yılını, ilk iki hanesi ise üretim haftasını gösteriyor. Kış lastiklerinde diş derinliğinin en az 4 milimetre olması gerekiyor.

Sökme-takma ücreti binek araçlar için ortalama 100, ticari araçlar için 150 lira arasında değiştiği kaydedildi.