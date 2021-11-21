21 Kas 2021 - 11:51- Gündem G: 21 Kas 2021 - 11:52

Hulusi Akar'dan memleket mesaisi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Hulusi Akar'dan memleket mesaisi mask
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi tarafından verilen ‘fahri doktora’ unvanı dolayısıyla Bakan Akar’ı tebrik ederken, Bakan Akar da Kayseri’ye önemli eserlerin kazandırıldığını, her geçen gün büyük adımlarla ilerleme kaydedildiğini büyük memnuniyetle müşahede ettiklerini söyledi.

Erciyes Üniversitesi’nin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı Açılış Töreni ve Fahri Doktora Takdim Töreni ile bir dizi ziyaretler kapsamında kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık girişinde Bakan Akar’ı çiçeklerle karşılayan Başkan Büyükkılıç, Bakan Akar ve beraberindeki heyete, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri tarafından hazırlanan, 12 takım, 70 parçadan oluşan Dekoratif Ahşap Süsleme Sergisi’ni gezdirdi. Bakan Akar, sıfır atık projesi kapsamında kullanım süreleri dolmuş, kullanılmayacak düzeyde olan mobilyalar üzerine dekoratif ahşap süsleme yöntemi ile hazırlanan ürünleri ilgiyle gezdi.

Sergi ziyaretinin ardından başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Bakan Akar’a ‘hoş geldiniz’ konuşması yaparak, “Erciyes Üniversitemizin senatosunun arz etmiş olduğu doktora takdiminden dolayı sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldık. Tekrar ‘hoş geldiniz’ diyorum” dedi.

Biz dizi program ve ziyaretler için memleketi Kayseri’ye geldiğini ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, “Gerçekten her geçen gün hem Türkiye’de hem de dünyada dahil, ciddi bir şekilde akademik dünyada yer edinmeye başlayan Erciyes Üniversitemizin, 2021-2022 eğitim yılı açılışına katıldık. Yine üniversitedeki sayın rektör hocamızın ve üniversite senatosunun tensipleriyle fahri doktora unvanı verildi. Büyük bir memnuniyet ve gururla aldık. Bu çerçevede oradaki gençlerle bir buluşmamız, görüşmemiz oldu” diye konuştu.

21 Kas 2021 - 11:51 - Gündem

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