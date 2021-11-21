21 Kas 2021 - 13:18- Gündem G: 21 Kas 2021 - 13:19

Vakalarda ilk 10'da zirve değişti!

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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı. Haritadaki ilk 10'daki zirve değişti.ANKARA (İGFA) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kas
Vakalarda ilk 10'da zirve değişti! mask
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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı. Haritadaki ilk 10'daki zirve değişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım arasında 100 bin kişi içinde haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısında il bazındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. 6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında; Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın bulunuyor.

21 Kas 2021 - 13:18 - Gündem

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