Vakalarda ilk 10'da zirve değişti!

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı. Haritadaki ilk 10'daki zirve değişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım arasında 100 bin kişi içinde haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısında il bazındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. 6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında; Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın bulunuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.