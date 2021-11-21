Vakalarda ilk 10'da zirve değişti!

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı. Haritadaki ilk 10'daki zirve değişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım arasında 100 bin kişi içinde haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısında il bazındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. 6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında; Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın bulunuyor.