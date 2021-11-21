21 Kas 2021 - 16:04- Gündem G: 21 Kas 2021 - 16:05

UYUMA'ya 38 bin ihbar

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İçişleri Bakanlığı UYUMA uygulamasının tanıtımını sosyal medya hesabından videolu olarak paylaştı. Uygulamadan gelen yaklaşık 38 bin
UYUMA'ya 38 bin ihbar mask
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İçişleri Bakanlığı UYUMA uygulamasının tanıtımını sosyal medya hesabından videolu olarak paylaştı. Uygulamadan gelen yaklaşık 38 bin ihbara müdahale edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların uyuşturucuyla mücadele sürecine katılmaları için hazırlanan UYUMA uygulamasından gelen 37 bin 593 ihbara güvenlik güçlerince müdahale edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, dünyada örneği bulunmayan projenin Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca hazırlandığı belirtildi.
Uygulama tamamen yerli ve milli. Vatandaşlar uygulamayı akıllı telefonlarına kolayca indirip uyuşturucu ile mücadele sürecine katılarak bildirim yapabiliyor.

21 Kas 2021 - 16:04 - Gündem

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