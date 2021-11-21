21 Kas 2021 - 21:26- Gündem G: 21 Kas 2021 - 21:30

Ankara’da 16 İlçede Kırsal Yatırım Fırsatları Araştırılıyor

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Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda Ankara’nın kırsal bölgelerinde alternatif yatırım konuları ile ilgili teknik ve ekonomik analizler yapılacaktır. Proje çerçevesinde 16 ilçedeki toplantılar ve saha çalışmaları devam ediyor.
Ankara’da 16 İlçede Kırsal Yatırım Fırsatları Araştırılıyor mask
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Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda Ankara’nın kırsal bölgelerinde alternatif yatırım konuları ile ilgili teknik ve ekonomik analizler yapılacaktır. Proje çerçevesinde 16 ilçedeki toplantılar ve saha çalışmaları devam ediyor.

Ankara periferinde bulunan 16 ilçedeki (Akyurt, Ayaş, Balâ, Çamlıdere, Beypazarı, Elmadağ, Çubuk, Evren, Haymana, Güdül, Kahramankazan, Kızılcahamam, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar) yatırım fırsatlarının birçok alanda (sanayi, madencilik, turizm, tarım, sulama, bilişim vb.) derinlemesine incelenmesi için araştırma, saha çalışmaları, odak grup toplantıları ve analizleri yapılacak. Ankara periferisindeki 16 ilçe paydaşları ve ilgili sektör temsilcileri ile görüşülerek kayıtlar oluşturulacaktır. Saha araştırması ile belirlenen yatırım konuları yapılacak toplantılarda değerlendirilecek ve belirlenecektir. Ajans tarafından seçilecek 10 yatırım fırsatı konusu için ön fizibilite raporları hazırlanacak.

Ankara Kalkınma Ajansı olarak kırsal yatırım fırsatları çalışması kapsamında kırsal yatırım fırsatları raporu oluşturulacak. Bu kapsamda ilçede kırsal kalkınmanın canlandırılması için hangi yatırım alanlarına öncelik verilmesi gerektiği ve ne tür teşvikler, uygulamalar olması gerektiği soruları, katılımcılara yapılacak odak grup toplantılarında yönlendirilecek. İlçede hizmet ve üretim sektörlerinde en büyük gelir kaynaklarının neler olduğu, ilçe kalkınması için neler yapılması gerektiği ve tanıtım ve pazarlama çalışmaları için neler yapılması gerektiği hususlarında yöneltilecek sorulara yanıt aranacak.

21 Kas 2021 - 21:26 - Gündem

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