Eren Kış-7 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.
ANKARA (İGFA) -
Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde "EREN KIŞ-7 (SARPKAYA) ŞEHİT JANDAMA TEĞMEN BAKİ KOÇAK OPERASYONU" başlatıldı.
Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel ve 38 operasyonel tim terör örgütü PKK üyelerini etkisiz hale getirmek için mücadele ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.