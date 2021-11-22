Eren Kış-7 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) -

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde "EREN KIŞ-7 (SARPKAYA) ŞEHİT JANDAMA TEĞMEN BAKİ KOÇAK OPERASYONU" başlatıldı.

Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel ve 38 operasyonel tim terör örgütü PKK üyelerini etkisiz hale getirmek için mücadele ediyor.