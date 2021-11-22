2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili sona erdi. 18 milyon öğrenci ders başı yaptı.8 milyon öğrenci için 9 günlük ara tatil sona erdi, öğrenciler tekrar sıralarına oturdu. Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verildi.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sistemindeki öğretmen sayısının büyüklüğü dikkate alındığında bu oranın yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmene karşılık geldiğine dikkati çekti.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 24 Ocak'ta sona erecek. Ders zili 4 Şubat'ta çalacak. Yaz tatili ise 17 Haziran 2022'de başlayacak.