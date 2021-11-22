Erdoğan: "Faiz sebeptir enflasyon neticedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Gelişmiş ülke ekonomileri ciddi enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, "Enflasyonun olduğu yerde dengeler bozulur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin sonucunu merakla beklediği toplantıda iç ve dış gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'DAN İZMİRLİLERE MÜJDE

Deprem sonrası İzmir'de inşa ettiğimiz yapı ve konutları 26 Kasım'da hak sahiplerine teslim edeceklerini açıklayan Erdoğan, kalan konutların inşasına da kademeli olarak devam edeceklerini, İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3 1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapacaklarını kaydetti. İnşa edilen konutları 20 yıla yayılan vade ile vatandaşlara sunacaklarını söyledi.

"FIRSATÇILAR GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Türkiye'nin geçen 19 yılda demokraside ve kalkınmada çok büyük bir değişim yaşadığını ifade eden Erdoğan, "Enflasyonla veya fiyat artışıyla sonuçlanan ekonomik sıkıntılar elbette vardır. Sadece kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerde ortaya çıkan fiyat artışı yatırımı, üretimi doğrudan etkilemez. Ülkemizde yaşanan durum tam da budur. Yani fiyat artışıdır. Dünyaya baktığımızda ülkelerin enflasyonu yenmek için farklı politikalar izlediğini görüyoruz" diye konuştu.

"Enflasyonun olduğu yerde yatırım olmayacağı, üretim azalacağı, istihdam düşeceği için dengeler bozulur" diyen Erdoğan, kurdaki rekabet gücünün yatırımda, istihdamda artışa yol açtığını belirtti.

Kurdaki yükselişi bahane ederek fahiş fiyat uygulayanların tepesine bineceklerini anlatan Erdoğan, gelişmiş ülke ekonomileri ciddi enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Geçmişte enflasyon sorunu bulanmayan ülkelerin ortak özalliği cari açık vermeleridir" dedi.

Öte yandan turizm gelirinin hızla arttığını kaydeden Erdoğan, "Karadeniz’de bulduğumuz doğalgaz en önemli döviz giderimiz olan enerji çözümündeki umutlarımızı güçlendirdi. Hep söylüyorum faiz sebeptir enflasyon neticedir. Bu tespitimiz bu güne kadar yaşadığımız derslerden kaynaklanmaktadır. Yeni küresel sisteme arayışları, ülkemizin sahip olduğu altyapı. Böyle bir mücadele için geçmişte olmadığı kadar uygun bir zemin hazırlamaktadır" diye konuştu.