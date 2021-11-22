AÖF ara sınav giriş yerlerini yayımladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları giriş yerlerini gösteren belgeler AÖF'nin internet sitesinden yayınlandı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 2021 yılında 27 Kasım ve 28 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Sınav öncesi adaylar giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) web sitesi üzerinden güz dönemi ara sınavları giriş belgeleri yayınlandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.