22 Kas 2021 - 23:16- Gündem G: 22 Kas 2021 - 23:17

AÖF ara sınav giriş yerlerini yayımladı

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları giriş yerlerini gösteren belgeler AÖF'nin internet sitesinden yayınlandı.
AÖF ara sınav giriş yerlerini yayımladı mask
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları giriş yerlerini gösteren belgeler AÖF'nin internet sitesinden yayınlandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 2021 yılında 27 Kasım ve 28 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Sınav öncesi adaylar giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) web sitesi üzerinden güz dönemi ara sınavları giriş belgeleri yayınlandı.

22 Kas 2021 - 23:16 - Gündem

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