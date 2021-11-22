LPG'ye 19 kuruş zam geldi

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 19 kuruş zam geldi. Artış, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden geçerli olmak üzere LPG'ye 19 kuruş zam yapıldığını duyurdu. LPG'ye en son 19 Kasım Çarşamba günü 45 kuruş zam gelmişti.