22 Kas 2021 - 23:16- Gündem G: 22 Kas 2021 - 23:17

LPG'ye 19 kuruş zam geldi

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Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 19 kuruş zam geldi. Artış, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
LPG'ye 19 kuruş zam geldi mask
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Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 19 kuruş zam geldi. Artış, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden geçerli olmak üzere LPG'ye 19 kuruş zam yapıldığını duyurdu. LPG'ye en son 19 Kasım Çarşamba günü 45 kuruş zam gelmişti.

22 Kas 2021 - 23:16 - Gündem

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