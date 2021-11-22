Fiyatlara rağmen gayrimenkul halen revaçta

400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı Ekim 2021 emlak verilerini yayınladı. TÜİK verilerine göre, konut satışları ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 7 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 oranında arttı. Türkiye genelinde kiralık konutların ortalama fiyatı yıllık yüzde 43, satılık konutların fiyatı ise yıllık yüzde 55 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir’de satılık konut fiyatlarındaki artış devam etti. Bursa’da bir süredir hareketlenme göstermeyen kiralık fiyatları, ekim ayında aydan aya ortalama yüzde 67 artışla en çok kiralık konut aranan iller arasında artış lideri oldu.

Yıllık satılık fiyat değişiminde yüzde 55 ile İstanbul, yüzde 47 ile Antalya ve yüzde 39 ile İzmir ilk sıralarda yer aldı.

Emlakjet verilerine göre satılık konutun fiyatı bir yılda yüzde 44 artarken konut satışlarındaki seviye gayrimenkulün yatırım seçeneği olarak ne kadar ön planda olduğuna işaret etti. Ekim ayında sene başında beri yükselen kiralık trendi geriledi, eylül ayında kullanıcıların yüzde 48'i kiralık konut ararken ekim ayında kiralık konut arama oranını yüzde 38 olarak kaydetti. Satılık konut arayan kullanıcılara yöneltilen ankete göre kamu bankalarına yansıyan konut kredisi faiz indiriminin satın alma kararına kullanıcıların yarısında etkisi görülüyor.