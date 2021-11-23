Cumhurbaşkanı Erdoğan 'erken seçim' tarihini verdi!

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında teşkilat mensuplarına seslenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin 'erken seçim' istemlerine verdiği tarihle yanıt verdi. "Erken seçim olmayacak" diyen Erdoğan, "Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Seçim Haziran 2023'te" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililere sesleniyor. Dünyada ve ülkemizde 20 yılda il başkanlarını 150 defa bir araya getiren bir başka parti olduğunu sanmıyorum. Bu platformlar milletimizin sesinin en üst düzeyde duyurulduğu yerlerdir. AK Parti'nin seçimlerden hep birinci çıkmasının sırrı buradadır.

"ERKEN SEÇİM OLMAYACAK.. TARİH BELLİ HAZİRAN 2023"

Önümüzdeki seçimlerde bu rekoru çok daha yukarılara taşıyarak hedeflerimizi aşacağız. Halen erken seçim ısrarlarına göndermede bulunan Erdoğan, "Olmayacak erken seçim! Haziran 2023! Bunlar kiminle yürüdükleriyle farkında değil. Öyle 15 ayda bir seçim yapmak yok. Biz modern bir yapının modern bir ülkenin uygulamalarını koyan bir partiyiz. Bizim için her seçim önemlidir, hayatidir. Şu kritik süreç 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirecektir" dedi.

"TuZAKLARI BOZACAĞIZ"

19 yılda ülkemize kazandırdığımız tüm eser ve hizmetlerin o büyük atılıma hazırlık için olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Var gücümüzle mücadelemizi sürdürelim, tuzakları bozalım ve hedeflerimize de

ulaşalım" çağrısını yineledi. Teşkilat mensuplarına tavsiyeler ve uyarılarda da bulunan Erdoğan, "Milletin ne istediğine bakacağız, milletimizin gönlüne gireceğiz. Hep beraber Türkiye olalım" dedi.

"ÜLKEMİZİ TERK EDEMEYİZ, EDEPSİZLERE BIRAKAMAYIZ"

Seçimlere kalan 1,5 yıllık süreci çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Ülkemizi CHP'nin yalanlarına, iftiralarına terk edemeyiz. Türkiye'yi hellalleşme diyerek Kılıçdaroğlu'nun iş bilmeyen kifayetsizliğine terk edemeyiz. Meydanı bölücü örgütünün HDP'ye, şehit yakınlarına sövmekten mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız" diye konuştu.