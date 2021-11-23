Dünyanın en hızlı uçağı oldu

Rolls-Royce’un tamamen elektrikli uçağı “Spirit of Innovation”, üç yeni dünya rekoru kırarak dünyanın en hızlı elektrikli uçağı olarak tarihe geçti. Rekor denemesini başarıyla tamamlayan uçak, 16 Kasım 2021 Türkiye saatiyle 18.45'te 3 kilometrede 555.9 km/s maksimum hıza ulaşarak, 213.04 km/s olan mevcut rekoru başarıyla kırdı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın Boscombe Down deneysel uçak test sahasında yapılan sonraki denemelerinde uçak, 15 kilometrede 532.1km/s (330 mph) hıza ulaşarak, önceki rekordan 292.8 km/s daha hızlı bir şekilde 3000 metreye en hızlı ulaşma süresi rekorunu 60 saniyede kırmayı da başardı.

Öte yandan rekor denemesi kapsamında elde ettiği 623 km/s maksimum hızla “Spirit of Innovation”, dünyanın en hızlı tamamen elektrikli uçağı ünvanına da sahip oldu.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kırılan bu rekorlar, dünya havacılık ve uzay rekorlarını denetleyen ve onaylayan Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından resmî olarak teyit edildi.

Rolls-Royce’un geliştirdiği “Spirit of Innovation”, ACCEL “Uçuş Elektrifikasyonunu Hızlandırma” projesinin bir parçası. Projenin yarı finansmanı ise, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı ve Innovate UK ortaklığı ile Aerospace Technology Institute (ATI) tarafından sağlanıyor.

Projeye destek veren her üç kuruluşun da inanılmaz bir başarıya imza attığını belirten Rolls-Royce, uçağın geliştirilme süreci boyunca her iki ortağın motor konusundaki geçmişinden ve özellikle Electroflight'ın hızlı temposundan çok şey öğrendiğini belirtti.

Sağlanan bu başarının geleceğin elektrikli uçuşları için bir kilometre taşı olduğunu belirten YASA’nın Teknolojiden Sorumlu Başkanı Dr. Tim Woolmer, “Elektrikli uçuşlar, tıpkı 70 yıl önce jet motorunun öncü olduğu gibi hareketlilik için de dönüştürücü olacak. Bu kapsamda ultra-yüksek performanslı, çok düşük ağırlıklı elektrikli motorlarımızın “Spirit of Innovation” uçağını bu büyük hızlara ulaştırdığını görmek bizleri oldukça mutlu ediyor" diye konuştu.