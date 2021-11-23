23 Kas 2021 - 18:10- Gündem G: 23 Kas 2021 - 18:11

Dolar/TL kurunda rekor! 1 dolar 13 lirayı gördü!

ABONE OL Google News Sayfamız

Türk lirasındaki değer kaybı hızla sürüyor. Faiz kararıyla 11’in üzerine çıkan Dolar/TL kuru, bugün rekor üzerine rekor kırıyor.
Dolar/TL kurunda rekor! 1 dolar 13 lirayı gördü! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türk lirasındaki değer kaybı hızla sürüyor. Faiz kararıyla 11’in üzerine çıkan Dolar/TL kuru, bugün rekor üzerine rekor kırıyor.

Dolar/TL kuru 13 TL seviyesini aşarak tarihi bir rekor kırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” sözlerinin ardından 11,47’ye çıkarak tarihin en yüksek seviyesine çıkan dolar kuru, bugün saat 15:30 civarında 13,50 liraya ulaştı.

23 Kas 2021 - 18:10 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dünyanın en hızlı uçağı oldu mask
Dünyanın en hızlı uçağı oldu
Fiyatlara rağmen gayrimenkul halen revaçta mask
Fiyatlara rağmen gayrimenkul halen revaçta
AÖF ara sınav giriş yerlerini yayımladı mask
AÖF ara sınav giriş yerlerini yayımladı
LPG'ye 19 kuruş zam geldi mask
LPG'ye 19 kuruş zam geldi
18 milyon öğrenci ders başı yaptı mask
18 milyon öğrenci ders başı yaptı
Erzurum yine sallandı: 4.7! mask
Erzurum yine sallandı: 4.7!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status