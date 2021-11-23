Merkez Bankası'ndan 'kur' açıklaması

Merkez Bankası'ndan döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin açıklama geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin yaptığı açıklamada, kur seviyesine ilişkin bir taahhüdünün olmadığını belirtti.

Döviz kurlarının serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlendiğini altı çizilen açıklamada, "Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur" ifadelerine yer verildi.