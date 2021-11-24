Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında şehit olan ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Kadın öğretmen sayısını yüzde 60 oranına ulaştırdıklarını belirten Erdoğan, mesajında, 2022 yılı eğitim bütçesinin merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sine tekabül ettiğini vurguladı.