Türkiye'de ilk erkek mücevher modeli

Ünlü şarkıcı Mehmet Çevik, Türkiye'nin ilk erkek mücevher modeli oldu. Tabuları yıkmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Çevik, 'Kaya Kuyumculuk & Mücevherat' markası ile reklam anlaşmasını yeniledi.

Ses sanatçısı Mehmet Çevik , bir süredir tanıtımlarında boy gösterdiği Kaya Kuyumculuk & Mücevherat’la reklam anlaşmasını, düzenlenen renkli lansmanla yeniledi. İmzaları atılan, 1 yıl daha uzatılan reklam anlaşmasıyla ilgili açıklama yapan ünlü sanatçı Mehmet Çevik, "Firma sahipleri Serdar Kaya ve Süleyman Kaya’ya çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle önemli bir miktara imza atıyoruz.

Yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada genelde mücevher ve takı markalarının yüzü güzel kadınlardır. Ama Serdar Kaya ve Süleyman Kaya burada aslında önemli bir risk alarak markalarının yüzünün benim olmamı istediler. Açıkçası teklif geldiğinde ben de çok şaşırdım. Ama neden olmasın deyip birlikte çalışmaya başladık" dedi.

'MEHMET BEY İLE TABULARI YIKTIK'

Mehmet Çevik'in marka yüzü olduktan sonra satışlarda önemli artışlar olduğunu söyleyen

Kaya Kuyumculuk & Mücevherat’ın sahipleri Serdar Kaya ve Süleyman Kaya, "Mücevher markasının yüzü kadın olmalıdır tabusunu Mehmet Bey’le yıktığımız için biz de mutluyuz. Umarız daha uzun yıllar kendisiyle çalışma fırsatımızı olur" dedi.