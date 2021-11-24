EGM: Sokak çağrısına yasal işlem başlatıldı

Döviz kurlarındaki dalgalanmaları manipüle ederek, halka sokağa çıkma çağrısı yaptıkları belirlenen 271 hesap ile ilgili yasal işlem başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerce yürütülen sanal devriyelerde döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle eden paylaşımların incelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.