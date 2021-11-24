24 Kas 2021 - 20:25- Gündem G: 24 Kas 2021 - 20:26

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalar atıldı

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Türkiye'ye gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başbaşa görüşme sonra anlaşmalar imzaladı.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalar atıldı mask
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Türkiye'ye gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başbaşa görüşme sonra anlaşmalar imzaladı. 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelerin yatırım anlaşmaları imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

Konuk Veliaht Prens bin Zayed'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin Zayed'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve bin Zayed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı. Başkan Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed, başbaşa görüşmeden sonra anlaşmalar imzaladı.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında yatırım anlaşmaları imzalandı. Anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsıyor.

 

24 Kas 2021 - 20:25 - Gündem

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