26 Kas 2021 - 12:38- Gündem G: 26 Kas 2021 - 12:39

AÖF'de ara sınavlar hafta sonu yapılacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi ara sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacak.
AÖF'de ara sınavlar hafta sonu yapılacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Anadolu Üniversitesi açıköğretim güz dönemi ara sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 150 bin öğrencinin katılması beklenen sınavların bu hafta sonu yapılacak.

Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilecek sınav oturumları COVID-19 önlemleri ile titiz bir şekilde yapılacak.

Öğrenciler, sınav giriş bilgilerini "Anadolu mobil" uygulamasından, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise "aof.anadolu.edu.tr" internet adresi aracılığıyla ya da AÖF bürolarından alabiliyorlar.

26 Kas 2021 - 12:38 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
EGM: Sokak çağrısına yasal işlem başlatıldı mask
EGM: Sokak çağrısına yasal işlem başlatıldı
Angara’nın yıldızı belli oldu mask
Angara’nın yıldızı belli oldu
Serhat Oğuz’dan Mansur Yavaş’a ironik tepki: "Vereceğiz dediniz, vermediniz" mask
Serhat Oğuz’dan Mansur Yavaş’a ironik tepki: "Vereceğiz dediniz, vermediniz"
Türkiye'de ilk erkek mücevher modeli mask
Türkiye'de ilk erkek mücevher modeli
Pompaya yansıyacak yeni zam hazırlığı! mask
Pompaya yansıyacak yeni zam hazırlığı!
Barış Pınarı'nda 1 şehidimiz var! mask
Barış Pınarı'nda 1 şehidimiz var!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status