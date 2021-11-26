AÖF'de ara sınavlar hafta sonu yapılacak

Anadolu Üniversitesi açıköğretim güz dönemi ara sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 150 bin öğrencinin katılması beklenen sınavların bu hafta sonu yapılacak.
Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilecek sınav oturumları COVID-19 önlemleri ile titiz bir şekilde yapılacak.
Öğrenciler, sınav giriş bilgilerini "Anadolu mobil" uygulamasından, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise "aof.anadolu.edu.tr" internet adresi aracılığıyla ya da AÖF bürolarından alabiliyorlar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.