AÖF'de ara sınavlar hafta sonu yapılacak

Anadolu Üniversitesi açıköğretim güz dönemi ara sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 150 bin öğrencinin katılması beklenen sınavların bu hafta sonu yapılacak.

Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilecek sınav oturumları COVID-19 önlemleri ile titiz bir şekilde yapılacak.

Öğrenciler, sınav giriş bilgilerini "Anadolu mobil" uygulamasından, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise "aof.anadolu.edu.tr" internet adresi aracılığıyla ya da AÖF bürolarından alabiliyorlar.