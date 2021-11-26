26 Kas 2021 - 12:40- Gündem G: 26 Kas 2021 - 12:41

Merkez Bankası 'Finansal İstikrarı' açıkladı

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Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı.

Merkez Bankası 'Finansal İstikrarı' açıkladı mask
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Finansal İstikrar Raporu'nu yayımlayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, iktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğiliminin,, aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürdüğü ifade edildi.

Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı. Raporda şu başlıklara dikkati çekildi:

* İhracattaki canlı seyir ve turizm sektöründeki toparlanma cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklemektedir.

* Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

* Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir.

Raporun ön sözünde ise TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Kavcıoğlu, "İktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğilimi aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürmektedir" dedi.

26 Kas 2021 - 12:40 - Gündem

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