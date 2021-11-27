O İlçede ekmek 1 lira! Zam Yok, İndirim Var...

Ekmek fiyatlarının tartışma konusu olduğu bugünlerde Bursa'nın Kestel ilçesinden çok konuşulacak bir hamle geldi. Un fiyatlarına gelen zamların ardından ekmeğe gelen zamlar tartışma konusu olmuştu.
Türkiye'nin farklı illerinde değişkenlik gösteren ekmek fiyatları 2 ile 2.5 lira arasında değişiyor. Bursa'nın Kestel Belediyesi ise hemşehrilerini sevindiren flaş bir adım attı.
Belediye, 400 gram ekmek fiyatını 1 liraya düşürdü. Sosyal medya hesabından müjdeyi paylaşan belediye, "Kestel Belediyesi olarak 400 gramını 1 TL'den sofralarınıza sunduğumuz Türkiye'nin en ucuz ekmeğine, listede yer alan bayilerden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.