28 Kas 2021 - 20:41- Gündem G: 28 Kas 2021 - 20:42

Bakan Koca: "Aşınızı vaktinde yaptırın"

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu resmi internet sitesinden paylaştı. Son 24 saatte 21 bin 655 yeni vaka kaydedildi.
Bakan Koca: "Aşınızı vaktinde yaptırın" mask
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu resmi internet sitesinden paylaştı. Son 24 saatte 21 bin 655 yeni vaka kaydedildi. Türkiye'de 24 saatte 350 bin 385 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 7 olarak kaydedildi.

"AŞINIZI VAKTİNDE YAPTIRIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloda bir süredir değişiklik görülmediğini belirterek,
"Aşınızı vaktinde yaptırın" uyarısında bulundu. Bakan Koca, paylaşımında, "Bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın" ifadelerini kullandı.

28 Kas 2021 - 20:41 - Gündem

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