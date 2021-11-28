28 Kas 2021 - 20:43- Gündem G: 28 Kas 2021 - 20:44

Kart dolandırıcısına 77 yıl 11 ay hapis

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Aydın'ın Didim ilçesinde sahte banka ve kredi kartı kullandığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan dolayı 16 ayrı müzekkereden yakalama emri bulunan zanlı çıkarıldığı adli makamlarca 77 yıl 11 ay hapis cezasıyla tutuklandı.
Kart dolandırıcısına 77 yıl 11 ay hapis mask
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Aydın'ın Didim ilçesinde sahte banka ve kredi kartı kullandığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan dolayı 16 ayrı müzekkereden yakalama emri bulunan zanlı çıkarıldığı adli makamlarca 77 yıl 11 ay hapis cezasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Ağır Ceza İlamat Masasınca suç işlemek amacıyla örgüt kurma(220/1), Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan iki ayrı müzekkereden başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendiren bir şahıs yakaladı.

İzmir doğumlu 42 yaşındaki Kurtuluş Ç, ayrıca farklı il ve mahkemelerden toplam 12 ayrı müzekkereden, Söke Asliye Ceza Mahkemesi'nce hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 16 ayrı müzekkereden yakalama emri olduğu tespit edilmişti.

Önceki gün Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Kurtuluş Ç., emniyetteki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edildi. Toplamda 77 yıl 11 ay hapis cezasıyla tutuklanan zanlı, Söke Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

28 Kas 2021 - 20:43 - Gündem

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