İçişleri'nden 'metruk' genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine metruk binalarla ilgili yeni genelge gönderdi. Genelge ile ilgili valilik ve belediyelerce metruk bina olduğu tespit edilen yapıların, tespit tarihinden sonra yerleşim yeri olarak gösterilmesine müsaade edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgede kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadelede kapsamında

ülke genelindeki metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/ realite edilmesi, yıkılması ve bu binaların kullanımının engellenmesine yönelik tedbirler hatırlatıldı.

Bu kapsamda bugüne kadar tespiti yapılan 106 bin 792 metruk binanın yüzde 66,06’sının yıkıldığı, yüzde 15,55’ine tekabül eden 16 bin 608’inin rehabilite edildiği ve güvenlik tedbiri alındığının altı çizilerek, ülke genelindeki metruk binaların toplam yüzde

81,61’ine işlem yapıldığı, geriye kalan 19 bin 638 binanın ise yıkılma/iyileştirme çalışmalarının halen devam ettiği vurgulandı.

Genelgede ayrıca 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 3’üncü maddesinde yerleşim yeri adresi sürekli kalma niyetiyle oturulan yer olarak tanımlandığı, mezkur Kanunun Adres bilgisi ve güncellenmesi başlıklı 49’uncu maddesinde il özel idareleri ve belediyelerin sorumluluk alanlarındaki adresleri bu adres standardına uygun olarak tanımlayıp adres bilgilerini oluşturmakla yükümlü oldukları kaydedildi.

OKUL KAYDI İÇİN METRUK BİNALAR GÖSTERİLMEYECEK

Öte yandan metruk binaların, usulüne uygun tebligat yapılmasından kaçınanlar ile okul kaydı vb. özel sebepler nedeniyle yerleşim yeri adresi olarak gösterilmesine son verilmesi için valiliklere gönderilen genelgede; Valilik veya belediye tarafından metruk bina olduğu tespiti yapılan yapıların, yerleşim yeri adresi olarak bildirilmesine (tespit tarihinden sonra) müsaade edilmeyeceğinin altı çizildi.

Valilikler ve belediyeler tarafından yapının metruk olduğu bilgisinin MAKS ve AKS’ye işlenmesiyle, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce metruk yapılara adres bildiriminin yapılması elektronik ortamda engelleneceği bildirildi.