Keçiören’de Bedia Akartürk rüzgârı esti!

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu Konserinde konuşan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi nedeniyle uzun süre evlerde kaldık. Salgının siyasal, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik etkileri oldu. İnsanlarımız yoruldu ve bunaldı. Nefes alamaya ihtiyaçları vardı. Geçmişimizi hafızalara işleyen, yaşayan anıt, altın ses, bülbül ses ve ulu çınar Bedia Akartürk’ün konuk sanatçı olduğu, güzel nağmelerinden herkesin istifade ettiği konserimizde gönül ve yürek paslarımızı sildik. Bedia Akartürk’e ve saz arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Keçiören’deki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu Konserinde konuk sanatçı olarak sahne alan Bedia Akartürk birbirinden güzel türküleri seslendirerek salondakilere unutulmaz bir gece yaşattı. Bedia Akartürk’ün yanı sıra gecede konservatuvar öğrencileri solo ve koro halinde performans sergilediler. Vatandaşların coşkuyla eşlik ettiği geceye siyasi parti ve sivil toplum kurulusu temsilcileri de katıldı.

“TÜRKÜLER ÖZÜMÜZÜ ANLATIR, HAFIZAMIZ VE ARŞİVİMİZDİR”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, salondakilere hitaben yaptığı konuşmasında sanatsal ve kültürel etkinliklerin önemine dikkati çekerek, “Müzik ruhun gıdasıdır. Türk Halk Müziği koromuzdan bizleri anlatan tarihimizi acılarımızı sevinçleri zaferleri yeniden yaşatan türküleri dinleyeceğiz. Türküler özümüzü anlatır, hafızamız ve arşivimizdir. Milletleri millet yapan değerleri vardır. Bunu kaybettikleri takdirde yok olmaya mahkûmdurlar. ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyor Atatürk. Gençlerimiz de bu değerlerimize sahip çıkmalı.” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Koro Şefi Ömer Hayri Uzun ve Koro Eğitmeni Ertuğrul Karabulut’la ilgili de konuşan Altınok, “Keçiörenliler Ömer Hayri Uzun gibi efsane bir koro şefine sahip olduğu çok şanslı. Uzun yıllar Türk Halk Müziği ile ilgilendiği gibi TRT’de birçok programlar yaptı. Ertuğrul Karabulut da bir deha… Kendisi birçok sanatçının yetişmesine vesile olan değerimizdir. Koromuza katılan hanımefendi ve beyefendilere de çok teşekkür ediyorum.” diyerek övgü dolu ifadelerde bulundu.​