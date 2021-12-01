Google Türkiye'ye ne zaman geldi? Google ne zaman başladı?

2006 yılından bugüne kadar Google’ın Türkiye’de gelişimine katkıda bulunduğu dijital ekosistem, toplam 1,4 milyon kişilik istihdam yarattı. Google tarafından desteklenen dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı yüzde 4’ü aşarak 150 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye'de 15. yılını kutlayan dijital platform Google, "Dijitalleşme Yolculuğunda Türkiye’nin Yanında Olmak" misyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu’nun katılımıyla düzenlediği basın toplantısı ile şirket Türkiye’deki 15 yılının değerlendirmesini paylaştı.

Toplantıda Google Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Sırma Süren, Google Türkiye Kamu İşleri Müdürleri Erkan Kaptan ve Zeynep Güven de şirketin Türkiye’de bugüne kadar Türkiye ekonomisine yaptığı katkılar, gençlere yönelik uygulamalar, pandemi süresince KOBİ’lerin dijitalleşmesi için geliştirdiği projeler, sanata destekleri hakkında bilgiler verdi.

TOPLAMDA 143, 9 MİLYAR TL EKONOMİK FAALİYET



Düzenlenen basın toplantısında konuşan Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Google'ın Türkiye'ye rakamlarla 15 yıllık katkısı açıklandı. Keteloğlu, " Google’ın Türkiye’de gelişimine katkıda bulunduğu dijital ekosistem, bugüne kadar toplamda 1,4 milyon kişilik istihdam yarattı. Google tarafından desteklenen dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı yüzde 4’ü aşarak 150 milyar TL’ye ulaştı. 2023 yılında bu payın yüzde 4,7 seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.

Google Türkiye, toplamda 143,9 milyar TL’lik ekonomik faaliyetin yaratıldığı bir ekosistemin oluşmasına katkı sağlıyor. Ekosistemin Türkiye ekonomisine sağladığı katkının 5 sene içinde 2 kattan daha fazla artacağı öngörülüyor.

Teknolojiye erişimi özgürleştirerek yerel oyuncuların global pazara taşınmasına olanak tanıyan Android ekosistemi de, Türkiye ekonomisine 83 milyar TL katkı sağlıyor, 750 bin kişinin istihdam edilmesine destek oluyor. Android’in 2018’de gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2,3’ünü oluşturan Türkiye ekonomisine katkısının, 2023’te 193 milyar TL’ye ulaşacağı ve gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,7’sini oluşturacağı öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.