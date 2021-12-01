Doktorlara zam meclisten geçti!

Doktorlara maaş artışlarına ilişkin düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edildi. Bu kapsamda, pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira zam uygulanacak.

Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi. Düzenleme, Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla eklendi.

Hatırlanacağı gibi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce, "Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler. Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak" diyerek ilgili zammın müjdesini vermişti.