02 Ara 2021 - 12:42- Gündem G: 02 Ara 2021 - 12:43

Bakan Muş: "Türkiye güvenli bir liman"

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Kasım ayı ihracatının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Bakan Muş: "Türkiye güvenli bir liman" mask
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Kasım ayı ihracatının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Kasım ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirme toplantısında konuştu.

TİM'de düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin Kasım ayı ihracatının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Muş, "Rakamlar, ihracatımızdaki artışın geçici değil kalıcı olduğunu göstermektedir. Bakanlık olarak katma değerli ürün ihracatımızı yükseltmek ve kalıcı hale getirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ihracat iklimi oluşturmaktır" dedi.

"TÜRKİYE, DÜNYA TİCARETİNDE GÜÇLÜ TEDARİKÇİ"

Döviz kurlarında son günlerde yaşanan dalgalanmanın vatandaşlara minimum düzeyde yansıması için azami oranda çaba gösterdiklerini ifade eden Bakan Muş, "Çalışanlarımızı asla enflasyona ezdirmiyeceğiz. Türkiye, dünya ticaretinde güçlü bir tedarikçi güvenli bir limandır. Piyasalarda meydana gelen bu geçici dalgalanmaları da bertaraf edeceğiz" diye konuştu.
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02 Ara 2021 - 12:42 - Gündem

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