02 Ara 2021 - 12:44- Gündem G: 02 Ara 2021 - 12:45

Bakan değişikliği sonrası dolar yatay seyrinde

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Merkez Bankası'nın (TCMB) kura doğrudan müdahalesinin ardından dün dalgalanan dolar/TL, Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Nureddin Nebati'nin atanması sonrası 13 seviyesinin üzerinde yatay seyretti.
Bakan değişikliği sonrası dolar yatay seyrinde mask
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Merkez Bankası'nın (TCMB) kura doğrudan müdahalesinin ardından dün dalgalanan dolar/TL, Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Nureddin Nebati'nin atanması sonrası 13 seviyesinin üzerinde yatay seyretti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) kura doğrudan müdahalesinin ardından dün dalgalanan dolar/TL kuru, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı görevindeki değişiklik sonrasında 13 seviyesinin üzerinde yatay seyretti.

Bloomberg HT haberine göre, Merkez Bankası’nın 7 yıl sonra gelen ilk döviz müdahalesinde piyasada yapılan işlem tutarının yaklaşık 1 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Bu sabah en yüksek 13,53 ve en düşük 13,14 seviyesini gören dolar/TL saat 11.25 itibarıyla 13,45 seviyelerinde.

Euro/TL ise 15,27 seviyelerinde seyrediyor.
# dolar kaç lira, dolar ne olacak, ekonomi bakanı kim oldu, Nureddin Nebati

02 Ara 2021 - 12:44 - Gündem

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