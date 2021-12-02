Bakan değişikliği sonrası dolar yatay seyrinde

Merkez Bankası'nın (TCMB) kura doğrudan müdahalesinin ardından dün dalgalanan dolar/TL, Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Nureddin Nebati'nin atanması sonrası 13 seviyesinin üzerinde yatay seyretti.
Merkez Bankası'nın (TCMB) kura doğrudan müdahalesinin ardından dün dalgalanan dolar/TL kuru, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı görevindeki değişiklik sonrasında 13 seviyesinin üzerinde yatay seyretti.
Bloomberg HT haberine göre, Merkez Bankası’nın 7 yıl sonra gelen ilk döviz müdahalesinde piyasada yapılan işlem tutarının yaklaşık 1 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.
Bu sabah en yüksek 13,53 ve en düşük 13,14 seviyesini gören dolar/TL saat 11.25 itibarıyla 13,45 seviyelerinde.
Euro/TL ise 15,27 seviyelerinde seyrediyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.