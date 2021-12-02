Bakan Koca: "Evlilik öncesinde SMA taraması yapılacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçireceklerini söyledi.

SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmalarının ele alındığı SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz" diyen Bakan Koca, "Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir. SMA hastası çiftler arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devletimizce karşılanacaktır. Çalışma ay sonuna dek uygulamaya konuyor" diye konuştu.

Bakan Koca, SMA için karşılanmamış tedavi ihtiyacı bulunmadığını belirterek, "Nusinersen etkin maddeli ilaç tüm hastalarda kullanılmaya devam edecek. Bu ilacı kullanan hastalar için hastaları zorlayan bazı kriterler kaldırılmıştır" dedi.