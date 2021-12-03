Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunun 'BB-' olarak teyit edildiğini belirterek, ülkenin kredi not görünümünü 'stabil'den 'negatif'e çevirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 10,5'e çıkardı.
Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Türkiye'de COVID-19 salgınının etkili olmaya başladığı 2020'de gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1,8 arttığına dikkati çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de ise yüzde 10,5 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseltildiği bildirildi.
Uluslararası kuruluş, Türkiye'nin kredi not görünümünü de 'stabil'den 'negatif'e çevirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.