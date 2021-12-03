03 Ara 2021 - 08:24- Gündem G: 03 Ara 2021 - 08:25

Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi

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Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunun 'BB-' olarak teyit edildiğini belirterek, ülkenin kredi not görünümünü 'stabil'den 'negatif'e çevirdi
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi mask
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Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunun 'BB-' olarak teyit edildiğini belirterek, ülkenin kredi not görünümünü 'stabil'den 'negatif'e çevirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 10,5'e çıkardı.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye'de COVID-19 salgınının etkili olmaya başladığı 2020'de gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1,8 arttığına dikkati çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de ise yüzde 10,5 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseltildiği bildirildi.

Uluslararası kuruluş, Türkiye'nin kredi not görünümünü de 'stabil'den 'negatif'e çevirdi.

03 Ara 2021 - 08:24 - Gündem

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